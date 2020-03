Coronavirus, Reggio Calabria si attrezza per l’emergenza: “Siamo in grado di affrontare tutto quello che sta avvenendo” [FOTO & VIDEO]

“Le tende che ci sono fuori dall’ospedale rimarranno aperte, però il triage da oggi avverrà nell’Edificio Covid-19. Le persone che dovranno fare il tampone saranno condotte in questa area per i controlli. Poi tramite l’ascensore interno saliranno nell’apposita area, saranno immediatamente isolati e non entreranno quindi in contatto con nessuno”. Così, ai microfoni di StrettoWeb, il Dott. Antonino Verduci, Direttore del presidio ospedaliero ha confermato che “nel pomeriggio sarà attivo l’Obi Covid, è per noi la notizia più importante”. L’area in questione è stata dedicata esclusivamente ai pazienti affetti da Coronavirus. Nella zona al piano terra è stato posto il pronto soccorso, con relativo triage; al primo piano è presente il settore pneumatologia, che si è spostato dall’Ospedale Morelli ai Riuniti; al secondo piano il reparto malattie infettive 2, con 90 posti letto; al terzo piano il settore di pneumatologia 2; al quarto piano l’Obi Covid, dove sono ricoverati i pazienti sottoposti a tampone.

E per quanto riguarda l’attuale situazione Coronavirus a Reggio Calabria, il Dott. Verduci si dice positivo perché pare che al momento non siano preoccupanti: “C’è un trend che piano piano, giorno per giorno, aumenta. Però è un trend che rispetta i giorni precedenti. Se questo trend si dovesse mantenere, noi siamo in grado assolutamente di affrontare quello che sta avvenendo“, ha detto. La Calabria, dunque, sta reagendo bene e meglio di quanto si potesse prevedere ad una situazione di emergenza che sta attanagliando tutta Italia senza tregua.