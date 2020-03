“Combattiamo il virus”, la parodia di “Sound of Silence” di Simon & Garfunkel è un capolavoro: un inno di speranza nella lotta al coronavirus [VIDEO]

Mentre il mondo combatte il contagioso coronavirus, che da Wuhan, in Cina, si è diffuso in tutti i continenti del pianeta, seminando morte e gettando i sistemi sanitari nel caos, alcuni cercano di comunicare messaggi positivi attraverso la musica. Tra questi, c’è anche Alvin Oon, direttore del Peranakan Sayang, una compagnia culturale e d’intrattenimento di Singapore. Oon ha pubblicato una canzone dal titolo “Fight the Virus” (Combattiamo il Virus), che è una parodia del super classico di Simon & Garfunkel “Sound of Silence”.

Oon ha dichiarato a Yahoo Lifestyle di aver scritto il testo in 3 ore e di aver impiegato solo 48 ore per la produzione. “Ho pensato che fosse una buona idea produrre una canzone che fosse informativa, incoraggiante e piena di speranza, visto che ci sono molte persone colpite dal virus. Cercavo una canzone che avesse la giusta atmosfera e “Sound of Silence” era perfetta. Volevo fare qualcosa che potesse portare un po’ di allegria, speranza e incoraggiamento a tutti quelli che sono colpiti da questa epidemia. Siamo coinvolti tutti insieme, indipendentemente dall’etnia o dalla nazionalità”, ha detto Oon. Ecco il testo della canzone:

“Ciao virus da Wuhan, ecco di nuovo un altro problema, perché vedi il contagio strisciare e il virus infatti si sta diffondendo. E il ricordo della SARS rimane ancora piantato nel cervello. Resistiamo e combattiamo il virus. Sentiamo le teorie su come si sia sviluppato, da serpenti e pipistrelli è diventato un’influenza, trasmettendo la malattia da uomo a uomo, ora sta crescendo, sta sfuggendo di mano. È un virus che ha viaggiato vicino e lontano. Dobbiamo combattere il virus. E nelle ultime notizie ho visto 10.000 persone, forse più, persone che si ammalano di tosse, persone che ai ammalano di starnuti, persone preoccupate per la loro salute per i loro cari, polmonite, continuiamo la battaglia contro il virus. Tieni sempre le mani pulite, lo sai, l’igiene fermerà la crescita del virus. Quando starnutisci, copriti con un fazzoletto. Anche con la tosse, lascia che io ti insegni. Indossa una mascherina se sei malato, in modo che non si ammalino anche gli altri, contiamo su di te per aiutare a combattere il virus. Insieme dobbiamo vincere per battere questo virus, combattere come una persona sola per una vita di salute e armonia, è nelle nostre mani, dipende da te e da me, per la salute della nostra terra, dei nostri amici e della nostra famiglia, dell’umanità. Vinceremo questa battaglia contro il virus”.

Non c’è dubbio che sia stato un ottimo lavoro: la musica di una canzone diventata una hit mondiale aiuta a trasmettere un vero messaggio di speranza nella lotta al coronavirus. Il testo, poi, oltre alle rime, che non guastano, contiene anche utili consigli per tentare di arginare, ognuno nel nostro piccolo, la diffusione di un virus che sta mettendo il mondo in seria difficoltà. Di seguito, la canzone di Alvin Oon.