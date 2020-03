Conte dimentica per un attimo la prima regola del Coronavirus: allunga la mano per salutare e poi la ritrae [VIDEO]

Il video diffuso dall’Ansa sta facendo il giro del web. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, giunto nella sede operativa della Protezione civile per partecipare al tavolo operativo, è caduto in una piccola gaffe. O più che altro una dimenticanza. Dopo essere sceso dalla macchina ha istintivamente allungato la mano destra per salutare un dirigente della Protezione civile, ma poi, ricordandosi della prima norma da seguire per evitare di essere contagiati dal Coronavirus, ovvero la più seguita delle misure di sicurezza igienico-sanitarie imposte dal suo decreto in accordo con le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, ha ritratto la mano limitandosi solo ad un saluto ‘vocale’ e ad un cenno della testa.