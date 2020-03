“Controlli della polizia per chi esce di casa”: virali le fake news sul Coronavirus

Virali numerose fake news in queste ore sul Coronavirus in Italia: una in particolare, che sembra provenire dal sito ufficiale del ministero dell’Interno, parla di “controlli di polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro salute o per necessità“, di “possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità” e dell’avvio di “voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni“.

Il Viminale smentisce e informa in un tweet che “nessun comunicato è stato diffuso sul sito del ministero dell’Interno su controlli di polizia“.