Corea del Nord: nuovo test balistico, lanciati 2 vettori

La Corea del Nord ha lanciato due vettori non identificati in mare: lo hanno confermato le forze armate della Corea del Sud. I due dispositivi sono stati lanciati verso Est dall’area di Wonsan, sulla costa orientale nordcoreana.

L’ultimo test balistico di Pyongyang risaliva a novembre 2019, mentre a dicembre aveva effettuato un test statico di un motore: in quel periodo il leader Kim Jong Un aveva dichiarato di non considerarsi più vincolato a moratorie sui test sui missili balistici nucleari e intercontinentali e aveva annunciato una dimostrazione di una “nuova arma strategica“.