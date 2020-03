Coronavirus, l’Ordine dei medici del Piemonte: “Obbligatorie mascherine Ffp2-Ffp3”

“Domani arriveranno all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino 40.000 mascherine Ffp2 e Ffp3 destinate a tutto il Piemonte, parte del quantitativo che il Ministero della Salute ha affidato agli Ordini dei Medici di tutta Italia per una distribuzione mirata alle aree territoriali e ospedaliere che denunciano le maggiori criticita'”. Lo sottolinea l’Ordine dei Medici in una nota in cui viene ringraziato il Ministero per l’invio, ma viene anche richiesto “che la protezione dei medici sia garantita anche da una normativa piu’ stringente che obblighi le Regioni e le aziende sanitarie ad usare Dpi piu’ efficaci”.

In particolare, viene sottolineato, “occorre che sia reso obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 e Ffp3 in caso di assistenza a pazienti Covid-19 e che i medici siano forniti al piu’ presto di questi dispositivi”. Secondo l’Ordine piemontese “ad oggi gli ultimi provvedimenti del Governo hanno arbitrariamente elevato a Dpi le mascherine chirurgiche in evidente contrasto con la normativa europea”.