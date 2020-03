Coronavirus, ecco i 10 Paesi più colpiti rispetto al numero di abitanti: San Marino in testa alla classifica più triste

Con 175 contagiati e 20 morti su appena 34.000 abitanti, la Serenissima Repubblica di San Marino è il Paese più colpito in assoluto al mondo dall’epidemia di Coronavirus, con un’incidenza spaventosa rispetto alla popolazione locale: c’è un caso ogni 5.158 abitanti! Seguono le isole Faroe che hanno 118 casi, poi l’Islanda con 568 casi (e un morto), Andorra con 113 casi, Lussemburgo con 798 casi e 8 morti su 600 mila abitanti, il Liechtenstein con 46 casi e poi Italia, Svizzera, Spagna e Principato di Monaco.

Il dato dell’Italia è di 978 casi per ogni milione di abitanti, molto simile a quello della Svizzera che ha 951 casi per ogni milione di abitanti. La presenza di San Marino, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco tra i 10 Paesi più colpiti, tutti limitrofi al Nord Italia, testimonia come l’epidemia sia dilagata ovunque in Europa partendo proprio dal focolaio della pianura Padana, considerando anche che al 12° posto c’è pure l’Austria con 429 casi per ogni milione di abitanti.