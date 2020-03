Coronavirus, 100 bloccati a Messina: il sindaco De Luca occupa hotel, “vergogna di Stato”

“Ho occupato l’hotel Europa, questa vergogna di Stato deve cessare immediatamente“: lo ha dichiarato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, riferendosi alle 100 persone che da ieri si trovano all’Hotel Europa, una parte dei viaggiatori bloccati per ore agli imbarcaderi a Villa San Giovanni e poi fatti sbarcare ieri nella città dello Stretto. Tra loro donne e bambini, “anche di otto mesi“, denuncia il primo cittadino che con guanti e mascherina si è presentato sotto l’albergo. “Non me ne vado fino a quando non saranno liberate queste persone che sono state sequestrate qui“.

“Ieri notte quelli di Villa San Giovanni sono stati liberati con un provvedimento del prefetto di Reggio Calabria – dice De Luca – e noi già ieri pomeriggio avevamo espresso il nostro parere favorevole per risolvere questa vergogna di Stato. Queste persone non dovevano assolutamente arrivare a Villa, andavano bloccate prima e lo Stato non può continuare a creare queste situazioni di grande imbarazzo. Ora sono io a occupare l’Hotel Europa e non me ne vado fino a quando la struttura non sarà sgomberata, fino a quando questa gente non sarà spedita, scortata, nelle rispettive residenze o nei domicili in cui dovrà fare la quarantena. Ora saranno contattati tutti i sindaci dei Comuni di destinazione. Io sarò l’ultimo a uscire da qui – conclude De Luca – perché non si può continuare con questa burocrazia paradossale. E una situazione indecente e sotto il profilo sanitario delicatissima. Rischiamo di morire di malaburocrazia“.