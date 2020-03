Coronavirus, Ecdc: “114.243 casi al mondo, Italia seconda dopo la Cina”

Sono ormai 114.243 i casi di Covid-19 nel mondo, con 4.023 morti. Nell’ultimo aggiornamento diffuso oggi dall’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) l’Italia si colloca al secondo posto al mondo, con 9.172 casi, dopo la Cina. Sono invece 14.890 le infezioni in Europa. I decessi sono stati segnalati da Cina (3.139), Italia (464), Iran (237), Corea del Sud (54), Francia (30), Spagna (28), Stati Uniti (26), Giappone (9), Internazionale trasporto in Giappone (7), Iraq (6), Regno Unito (5), Australia (3), Paesi Bassi (3), Germania (2), San Marino (2), Svizzera (2), Argentina (1), Canada (1), Egitto (1), Filippine (1), Taiwan (1) e Thailandia (1).