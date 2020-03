Coronavirus: 1500 nuovi casi in Spagna in un giorno, il governo ordina “tutti a casa”

Piu’ di 1.500 nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in un giorno in Spagna, secondo l’ultimo bilancio reso noto dalle autorita’. Con un totale di 5.753 casi, la Spagna e’ il secondo Paese in Europa ad aver il piu’ alto numero di contagiati.

Il governo ha dichiarato lo stato di allerta e ha limitato, per 15 giorni, tutti gli spostamenti dei cittadini sul territorio nazionale con un decreto molto simile a quello italiano. Per quanto riguarda la circolazione delle persone, il governo ha decretato che durante la validita’ dello stato di allerta, i cittadini possono circolare solo lungo le strade per uso pubblico per svolgere le seguenti attività”: acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici e generi di prima necessita’; assistenza ai centri sanitari; recarsi sul posto di lavoro per svolgere le proprie attivita’ lavorative, professionali o commerciali; rientro nel luogo di residenza abituale; assistenza per persone bisognose; spostamento verso entita’ finanziarie e per cause di forza maggiore.