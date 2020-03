Coronavirus: il 30% dei decessi nel Mondo è avvenuto in Italia

Tre decessi su 10 con diagnosi di Coronavirus sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nel nostro Paese rappresentano il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale, secondo quanto rilevato nell’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Spallanzani il 15 marzo, basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile.

L’Italia segue solo la Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203, e precede l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).