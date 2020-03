Coronavirus, oltre 300.000 casi e 13.000 decessi nel mondo: primo medico morto in Francia, Usa terzi per numero di contagi

In tutto il mondo sono più 307.280 le persone contagiate e 13.049 i morti per la pandemia di coronavirus. Il dato è stato aggiornato oggi dall’università John Hopkins, secondo la quale sono stati colpiti 171 paesi e territori.

Le persone guarite sono 92.378. La Cina, dove è iniziata l’epidemia, è il paese più colpito con 81.348 contagiati, 3.265 morti e 72.360 guariti. Segue l’Italia con 53.768 contagi, 4.285 morti e 6.072 guarigioni (dati John Hopkins). Gli Stati Uniti sono saliti nelle ultime ore in terza posizione di questa triste classifica con 26.747 contagi, 340 morti e 176 guarigioni, seguiti dalla Spagna con 25.496 contagi, 1.381 morti e 2.125 guarigioni. La Germania è quinta per numero di contagi (22.364), ma registra 84 morti. Per l’Iran il dato diffuso dall’università è di 20.610 contagi, 1.556 morti e 7.635 guarigioni.

Il Bangladesh ha registrato due decessi per coronavirus e il numero dei casi, aggiornato a oggi, e’ salito a 27. Lo ha reso noto l’Istituto di epidemiologia, ricerca e controllo delle malattie (Iedcr) bengalese. Il paese ha segnalato i suoi primi casi l’8 marzo, riguardanti due persone tornate dall’Italia e la moglie di uno dei due, tutti in buone condizioni. Il governo ha invitato i connazionali all’estero a non tornare in patria in questo momento.

Un primo medico è morto in Francia dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, citato da le Figaro.

Singapore ha registrato oggi 23 nuovi casi di coronavirus, principalmente importati, ed ha aggiornato il bilancio complessivo delle persone infettate a 455. E’ quanto si legge sull’agenzia Reuters, che cita il ministero della Sanità locale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Singapore non consentirà l’ingresso o il transito di visitatori, allo scopo di contenere la diffusione dell’epidemia

La Romania registra due primi decessi per l’epidemia di Covid-19. Si tratta di due uomini di 67 e 74 anni con gravi patologie pregresse, ha reso noto il governo. Nel paese vi sono 433 contagi confermati.

Salgono a oltre 21.600 i casi di contagio da coronavirus in Iran, dove si registra anche il decesso di 1.685 persone a causa del Covid-19. Ne ha dato notizia il ministro della Sanita’ di Teheran, Alireza Vahabzadeh. “Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.028 nuovi casi di coronavirus, portando a 21.638 il numero di casi finora individuati. Sfortunatamente, sempre nelle ultime 24 ore sono morti 129 pazienti, portando il bilancio complessivo delle vittime a quota 1.685”, ha scritto su Twitter il ministro. Sempre in base ai dati del dicastero della Sanita’, nella Repubblica islamica 7.913 pazienti sono guariti dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.