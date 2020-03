Coronavirus, oltre 300.000 casi nel mondo e quasi 13mila morti: 112 vittime in 24 ore in Francia, oltre 5.000 contagi nel Regno Unito

Sono 303.001 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo, le vittime sono quasi 13 mila (12.950). Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Le persone guarite sono oltre 91 mila.

Sale a 233 il numero delle vittime del coronavirus nel Regno Unito dopo che le autorità sanitarie britanniche oggi hanno reso noto che altri 53 pazienti risultati positivi sono morti. Il numero totale dei casi è salito a 5018, con 72.818 persone finora sottoposte al test.

In Francia si sono registrati 112 decessi provocati dal coronavirus. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso questa sera dal ministero della Sanità francese che registra come il numero dei casi confermati è 14.459, contro i 12.612 di ieri. Il numero totale dei decessi è salito 562. Sono 6172 le persone ricoverate in ospedale, 1525 sono in rianimazione. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento dei ricoveri, 946, e dei casi gravi in rianimazione, 220, conclude il comunicato del ministero francese.

In Serbia nelle ultime ore sono stati accertati altri 22 casi di Coronavirus, con il totale dei contagi che sale a 171. Ne ha dato notizia il ministero della Sanita’. Una decina di pazienti e’ in condizioni critiche in terapia intensiva, mentre ieri si era registrato nel Paese il primo decesso, un uomo di 59 anni morto in un ospedale di Novi Sad, nel nord.

I casi di coronavirus in Brasile, confermati alle 13.30 (ora locale) di oggi dal ministero della Salute, sono saliti a 1.021 e i decessi a 18, di cui 15 nello Stato di San Paolo e tre in quello di Rio de Janeiro. I due Stati sono i piu’ colpiti, rispettivamente con 396 e 110 casi. Il contagio, comunque, interessa 25 Stati federali su 26 – fa eccezione il Roraima – e il Distretto Federale della capitale, Brasilia, quest’ultimo con 108 casi. I numeri sono superiori a 50 negli Stati di Ceara’, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. L’ultimo a entrare nella lista e’ il Maranhao.

Una donna di 83 anni è morta oggi in Cile per il Covid-19, facendo registrare la prima morte legata all’epidemia di Coronavirus in questo paese sudamericano. Lo hanno annunciato le autorità locali, precisando che il Cile conta finora oltre 500 casi di infezione. In particolare, riferisce l’Afp, il Cile ha registrato 537 pazienti con Coronavirus, 33 dei quali ricoverati in ospedale. La capitale è particolarmente colpita, con 359 casi complessivi. Fino ad oggi non sono state annunciate misure ufficiali di quarantena, ma i residenti stanno evitando di affollare gli spazi pubblici a Santiago e di partecipare alle tradizionali manifestazioni del venerdì sera, avviate dall’inizio della crisi sociale, il 18 ottobre scorso.