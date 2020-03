Coronavirus in Italia: 307 contagiati in Veneto, 16 nuovi casi

Sono salite a 307 le persone contagiate dal Coronavirus in Veneto: è il dato confermato nel bollettino quotidiano della Regione aggiornato alle 8 di stamane.

E’ stato registrato un incremento di 16 nuovi casi rispetto alle 18:30 di ieri.

La stragrande maggioranza resta in isolamento fiduciario mentre risultano ricoverati in strutture sanitarie 68 persone.

“Il sistema di contenimento funziona. Nessun nuovo focolaio nemmeno a Roma”

Se il contagio sembra per ora aggredire soltanto il Nord, è”perche’ il sistema di contenimento messo in atto finora sta funzionando. Del resto e’ proprio questa la sfida che stiamo affrontando e che dobbiamo vincere. Dobbiamo contenere il contagio per guadagnare tempo e potere mettere in campo tutti gli strumenti e le risorse necessarie“: lo afferma Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms e consigliere del Ministero della Sanita’, in un’intervista al Messaggero in cui assicura che al momento la circolazione del virus e’ contenuta: “Continua a dipendere dagli spostamenti da e per le zone del contagio, non ci sono cluster autonomi o nuovi focolai“. Anche a Roma i casi registrati “dipendono da contatti con le regioni in cui si sono sviluppati i focolai e non presentano indicazioni autonome“, spiega Ricciardi. Per la Capitale “vale quel che vale per tutte le altre citta’ al di fuori delle zone rosse e gialle individuate dal recente decreto ministeriale. Queste due settimane saranno fondamentali per capire e avere la certezza che le politiche di contenimento del contagio promosse abbiano funzionato“.