Coronavirus, superafflusso a Covid 2 di Roma: ambulanze in fila, video sui social

Ambulanze ferme fuori al Covid hospital del policlinico Gemelli a Roma. Diversi mezzi, uno accanto all’altro, con le luci da notte accese mentre fuori e’ buio. Sono le immagini di un video circolato nelle ultime ore sul web.

“Tutti i pazienti in isolamento nelle ambulanze. Questa e’ la situazione al Gemelli di Roma” spiega l’autore di quelle immagini riprese ieri. Nella serata di ieri sono stati una decina, secondo quanto si e’ appreso, i mezzi di soccorso fermi sul piazzale in attesa che i vari pazienti con un sospetto contagio da coronavirus venissero presi in carico. E proprio dal Gemelli hanno spiegato che riguardo all’attivita’ del pronto soccorso per i pazienti Covid nella giornata di ieri “sono giunte 82 ambulanze del 118, concentrate nell’arco di poche ore, soprattutto serali”.

“L’iperafflusso di ambulanze con pazienti sospetti Covid-19 a bordo prevede una gestione particolare in quanto ad alta contagiosita’ – hanno sottolineato dal Gemelli -. Questi pazienti devono seguire un protocollo rigoroso di isolamento e distanziamento (almeno un metro dalle altre persone). In caso di affollamento all’arrivo in pronto soccorso, risulta piu’ sicuro e prudente far permanere il paziente all’interno dell’ambulanza, in attesa che si renda disponibile la postazione di isolamento. Si tratta – conclude il Gemelli – di una procedura ordinaria, dettata da criteri di prudenza e di protezione. Pertanto, se giungono piu’ ambulanze insieme, occorre necessariamente accogliere un paziente per volta”.