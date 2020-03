Coronavirus, Ecdc: 331.122 casi in Europa e Gran Bretagna, quasi 30.000 i morti

Sono ormai 331.122 i casi di Covid-19 segnalati nell’Unione europea e nel Regno Unito, con 20.984 decessi. L’aggiornamento quotidiano arriva dall’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), che fornisce il dettaglio paese per Paese: Italia (92.472), Spagna (72.248), Germania (52.547), Francia (37.575), Regno Unito (17.089 ), Paesi Bassi (9.762), Belgio (9.134), Austria (8.291), Portogallo (5.170), Norvegia (3.845), Svezia (3.447), Repubblica Ceca (2.663), Irlanda (2.415) , Danimarca (2.201), Lussemburgo (1.831), Polonia (1.638), Romania (1.452), Finlandia (1.218), Grecia (1.061), Islanda (963), Slovenia (691), Croazia (657 ), Estonia (640), Ungheria (408), Lituania (394), Bulgaria (331), Lettonia (305), Slovacchia (295), Cipro (179), Malta (139) e Liechtenstein (61). Ecco invece l’elenco relativo ai decessi: Italia (10.023), Spagna (5.690), Francia (2.314), Regno Unito (1.019), Paesi Bassi (639) , Germania (389), Belgio (353), Svezia (102), Portogallo (100), Austria (68), Danimarca (65), Irlanda (36), Grecia (32), Romania (29), Norvegia (20) , Lussemburgo (18), Polonia (18), Ungheria (13), Repubblica Ceca (11), Finlandia (9), Slovenia (9), Bulgaria (7), Lituania (7), Croazia (5), Cipro (5 ), Islanda (2) ed Estonia (1), Isoal di Jersey (1), Kosovo (1), Montenegro (1).