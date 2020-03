Coronavirus: 514 contagiati, la Danimarca chiude le scuole

Disposta la chiusura di scuole, università e biblioteche; divieto di assembramenti di oltre 100 persone e funzionari invitati a rimanere a casa: sono le misure adottate dalla Danimarca per arginare la diffusione del nuovo coronavirus, che ha gia’ contagiato 514 persone nel Paese. “Sta andando troppo in fretta, motivo per cui le autorita’ stanno intensificando le misure“, ha spiegato il capo del governo, Mette Frederiksen, in una conferenza stampa. “Dobbiamo impedire la diffusione della malattia. In Danimarca, stiamo assistendo all’aumento piu’ drammatico del numero di persone contagiate in Europa“, ha aggiunto il ministro della Sanita’, Magnus Heunicke. Asili nido, scuole e universita’ pubbliche saranno ufficialmente chiusi da lunedi’ per due settimane. “Voglio incoraggiare tutte le famiglie che possono tenere i loro figli a casa domani a farlo”, ha detto Frederiksen. Le biblioteche e i centri culturali chiuderanno a partire da venerdi’ e ai funzionari, i cui ruoli non sono fondamentali, verra’ chiesto di rimanere a casa.