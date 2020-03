Coronavirus, bilancio Italia sale a 69.149 contagiati e 6.820 morti. “Quarantena non è fino al 31 luglio, ma fino al 3 aprile”

L’epidemia di Coronavirus continua a mietere vittime in Italia: oggi abbiamo avuto infatti 743 morti, ma anche 894 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.222, in lieve aumento rispetto a ieri ma in netto calo rispetto a due, tre, quattro e addirittura 5 giorni fa, in coerenza con una curva dell’epidemia ormai discendente. Il numero dei morti, invece, aumenterà ancora almeno per altre due settimane, inevitabilmente, e non è indicativo dell’andamento dell’epidemia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

69.176 contagiati



6.820 morti

8.326 guariti

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 11 giorni con la differenza rispetto al giorno precedente:

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4 .789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Le persone attualmente ammalate, sono 54.003, così suddivise:

21.937 ricoverate in ospedale

3.396 ricoverate in terapia intensiva (6% del totale)

(6% del totale) 28.697 in isolamento domiciliare

Coronavirus, Locatelli: “quarantena è fino al 3 aprile, non fino al 31 luglio”

Una durata delle misure di conteniemto fino al 31 luglio? “Assolutamente no“, la durata delle attuali misure di contenimento, mirate soprattutto alle attivita lavorative non essenziali e alle misure di contenimento sociale “è il 3 aprile, e nei giorni immediatamente precedenti verranno prese le decisioni necessarie su un eventuale prolungamento” delle misure stesse. Lo ha appena detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, nel corso della consueta conferenza stampa della Protezione civile, evidenziando come non c’è alcun prolungamento della quarantena non solo fino a fine luglio, ma neanche fino a giugno, maggio o fine aprile. La scadenza della quarantena rimane ad oggi al 3 aprile (venerdì prossimo).

Ecco intanto tutti i dati Regione per Regione aggiornati ad oggi: