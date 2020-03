Coronavirus, 6° test positivo in Friuli Venezia Giulia, 6 casi in Sicilia

“E’ risultato positivo al test del coronavirus un nuovo caso che era in osservazione. Si tratta di una persona di Gorizia, sintomatica, che è ora in quarantena domiciliare”. Lo fa sapere la Regione Friuli Venezia Giulia. “È dunque il sesto caso positivo preso in carico dal Servizio sanitario regionale. Il campione del test è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità – conclude – Ad adesso i tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia sono stati 243, dei quali 16 sono in corso di esame; in tutto le persone in osservazione in quarantena domiciliare sono 122″.

Rispetto all’emergenza coronavirus, le procedure adottate in Friuli Venezia Giulia stanno funzionando e producono gli effetti sperati, consentendo di isolare con tempestività i casi ritenuti sospetti, validarne l’eventuale positività e ricostruire la filiera di contatti avvenuti sul territorio per limitare la diffusione. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute che in mattinata dalla sede della Protezione civile di Palmanova ha partecipato in videoconferenza al Comitato operativo presieduto dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Le autorità sanitarie hanno individuato e circoscritto la catena di contatti avuti dai casi positivi nei giorni scorsi e posto in isolamento preventivo anche le persone con le quali i pazienti hanno avuto rapporti più frequenti, indipendentemente dalla presenza di sintomi. I tamponi sinora effettuati sul territorio sono stati 215, le persone poste in quarantena domiciliare sono 68.

In Sicilia effettuati 291 tamponi, 6 positivi

“In riferimento alla tabella pubblicata da alcuni quotidiani sul numero dei tamponi effettuati per l’emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positivita’ per i quali e’ prevista la validazione da parte dell’Istituto superiore di sanita'”. Lo precisa, in una nota, l’assessorato regionale alla Salute. I casi di positivita’ registrati finora nell’Isola sono 6. Alle persone risultate positive sono stati fatti doppi controlli e successivamente i tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanita’. I due centri accreditati per i test, in Sicilia, sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania.

Rientro a casa per gli ospiti degli hotel di Alassio e Laigueglia

Due persone che si trovavano nell’hotel di Laigueglia dove è morta una donna di 88 anni poi risultata positiva la Coronavirus sono state ricoverate per accertamenti in seguito al manifestarsi di sintomi. Partiranno invece intorno alle 18 i pullman della Croce Rossa organizzati dalla Protezione Civile regionale che riporteranno nei loro domicili le persone ancora presenti negli hotel di Alassio e Laigueglia. Le 35 persone di Alassio, tutti della provincia di Lodi prevalentemente di Castiglione D’Adda (zona rossa) potranno fare rientro nelle loro case per proseguire l’isolamento. Tra loro anche una signora che verrà accompagnata con ambulanza e personale del 118 in quanto risultata positiva al tampone ma senza sintomi di rilievo, tanto che proseguirà l’isolamento nella sua abitazione. Pronti al rientro anche gli ospiti della struttura di Laigueglia, dove sono 3 le persone residenti nel comune in zona rossa di Maleo, provincia d Lodi, mentre gli altri 30 sono prevalentemente della provincia di Cremona e alcuni del Bergamasco.