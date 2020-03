Coronavirus, oltre 87.000 casi e quasi 3.000 morti nel mondo: in Europa 1.520 contagi, Italia in testa per numero di casi e vittime [DATI]

Ad oggi sono 87.024 i casi di nuovo coronavirus nel mondo (79.824 solo in Cina) e 2.979 i decessi (2870 in Cina). E’ l’ultimo bollettino pubblicato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sull’epidemia di coronavirus monitorato dal 31 dicembre 2019 ad oggi. Per quanto riguarda l’Europa, sono 1.520 i casi e 31 i morti. L’Italia è in cima alla classifica europea: 1.128 positivi e 29 decessi fino al momento in cui scriviamo. Dati che pongono il nostro – secondo l’Ecdc – al 4° posto per decessi nel mondo.