Coronavirus, 9 casi in un piccolo paese del teramano: tamponi a tappeto

Tamponi a tappeto per la popolazione di Castiglione Messer Raimondo (Teramo). Nel paese del Teramano, dove vivono circa duemila persone, si contano già nove casi di coronavirus. Le persone in isolamento domiciliare perche’ entrate in contatto con i soggetti positivi, sono oltre 50. Intanto, si attendono i risultati di altri tamponi.

“La Asl di Teramo – scrive su Facebook il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole – mi ha appena comunicato che da domani inizierà a effettuare i tamponi domiciliari a tutti i contatti diretti dei positivi. Dopo aver effettuato questa operazione si passera’ ad organizzare i tamponi sulla restante popolazione. Nelle prossime ore sarete contattati per organizzare i tamponi”.