Guarita a 98 anni: la più anziana paziente contagiata dal coronavirus è stata dimessa insieme alla figlia dal Leishenshan Hospital, la seconda struttura ospedaliera temporanea costruita in tempi record nella provincia cinese dell’Hubei per affrontare l’emergenza del Covid-19. Lo riporta CGTN, il canale televisivo di notizie h24 in lingua inglese di China Central Television.