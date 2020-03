Coronavirus, a Reggio Calabria controlli a tappeto: altri 27 tamponi tutti negativi, controlli in bar, pizzerie e ristoranti

Si è svolto oggi pomeriggio nella Prefettura di Reggio Calabria un incontro con i soggetti interessati per un esame congiunto al fine della puntuale esecuzione delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020. Le Forze dell’ordine hanno rappresentato che non sono state segnalate situazioni di particolare criticità nei trasporti. Le autorità sanitarie hanno comunicato che sono stati effettuati 27 tamponi e non sono stati riscontrati nuovi casi di contagio da covid-19. Verranno effettuati specifici controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni previste per le attività di ristorazione e bar (ed altri locali di cui all’art.2 c.1 lett.c DPCM), la cui violazione comporta la sospensione dell’attività. Il premier Conte, la scorsa notte, aveva annunciato misure molto rigide: “i locali rimarranno aperti purchè garantiscano almeno un metro di distanza tra i clienti: la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Ci rendiamo conto che e’ molto severa ma non possiamo più consentire contagi”.

A Reggio Calabria fino ad oggi c’è un solo caso positivo, il prof. di Agraria che è stato ricoverato in Ospedale ed è tornato a casa in quarantena perchè in buone condizioni.