Coronavirus: in Abruzzo altri 124 casi e 52 morti, positiva anche una bambina di 5 mesi

Salgono a 813 i casi accertati di coronavirus in Abruzzo. Ieri erano 689. Altri 124 sono emersi dalle analisi eseguite nelle ultime ore dal laboratorio della Asl di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il dato cosi’ consistente e’ dovuto in parte al fatto che, per questioni tecniche, la struttura pescarese ieri non aveva operato a pieno regime ed erano stati accertati solo 26 nuovi casi. Nel giro di una settimana si e’ passati dai 263 agli 813 odierni, con un aumento di 550 casi. Il numero dei morti sale a 52, sei in piu’ rispetto a ieri. Le persone gravi, ricoverate in terapia intensiva, sono 59. Dei 124 nuovi casi, 13 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 13 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 43 alla Asl di Pescara e 55 a quella di Teramo. Del totale, 60 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 146 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 412 a Pescara e 195 a Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52 pazienti deceduti: i nuovi decessi riguardano un 73enne di Atessa (Chieti), un 69enne di Ortona (Chieti), un 79enne di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), una 81enne di Collarmele (L’Aquila), un 79enne e un 85enne di Montesilvano (Pescara). Del totale, 248 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 59 in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Teramo), altri 431 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Sedici i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); sette quelli guariti (che hanno cioe’ risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 4.982 test.

C’e’ anche una bimba di cinque mesi tra le persone risultate positive al Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di una bambina di Spoltore (Pescara), centro in cui ci sono almeno 10 casi accertati di Coronavirus. La piccola, la scorsa settimana, era finita in ospedale a Pescara con sintomi influenzali; sottoposta a tampone, e’ stata accertata la positivita’ al Covid-19. Dopo alcuni giorni di ricovero, le sue condizioni sono migliorate ed e’ stata dimessa. Ora, si apprende da fonti sanitarie, sta bene ed e’ casa, con sorveglianza attiva da parte della Asl. Si lavora per ricostruire l’origine del contagio e, in tal senso, sono in corso accertamenti sanitari anche sui genitori.