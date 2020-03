Coronavirus: “Accaparramento di farmaci da persone sane”

Corsa all’accaparramento in alcune città italiane da parte di persone sane e senza sintomi di medicinali usati contro il Covid-19. Soprattutto a Milano e Brescia. A lanciare l’allarme è la Federazione dei medici di famiglia (Fimmg) della Lombardia che raccolgono le testimonianze degli assistiti terrorizzati dall’idea di ammalarsi. In particolare viene acquistata senza ricetta, nonostante non sia consentito, l’idrossiclorochina. Federfarma conferma l’aumento della richiesta ma – dice – “senza prescrizione i farmacisti non la vendono”.