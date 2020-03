Coronavirus, acqua del rubinetto e cellulare: le pillole antipanico dell’Iss contro il rischio di contagio

Ecco le pillole antipanico che l’Istituto Superiore di Sanita’ ha diffuso con una propria nota: sono un un vademecum di azioni quotidiane per proteggersi dal coronavirus.

NON AVER PAURA DI BERE L’ACQUA DEL RUBINETTO PERCHÉ: – le acque di rubinetto sono sicure rispetto ai rischi di trasmissione della COVID-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o bevande diverse; – le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalita’ dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati); – la fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate siano rilasciate in ambiente; – allo stato attuale non risultano evidenze di trasmissione della malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e trattamento delle acque reflue e non si hanno evidenze di infezione, ne’ per il nuovo CORONAVIRUS ne’ per altri CORONAVIRUS, nel personale esposto professionalmente a reflui, adottando gli ordinari dispositivi di protezione individuale e le correnti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

NON AVER PAURA DI UTILIZZARE IL TUO TELEFONO CELLULARE, GLI AURICOLARI O UN MICROFONO PERCHÉ: – il virus puo’ penetrare se entra direttamente in contatto con le mucose del naso, della bocca e degli occhi; – disinfetta sempre gli oggetti che usi con un panno inumidito con prodotti a base di alcol, acqua ossigenata o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). Queste sostanze sono efficaci contro il virus; – lavati bene le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con un gel a base di alcol al 60% in particolare dopo aver toccato oggetti sporchi. Il lavaggio delle mani elimina il virus e previene l’infezione. Il possibile rischio infatti non deriva dal contatto con gli oggetti ma dalla possibile contaminazione delle mani che poi vengono a contatto con le mucose”.