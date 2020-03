Coronavirus, aereo militare tedesco a Bergamo: trasferirà 6 italiani a Colonia

Un aereo militare tedesco è atterro a Bergamo dopo essere partito questa mattina da Colonia per trasferire sei pazienti affetti da Covid-19 nel Land della Nordreno Westfalia, dove verranno curati. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare tedesca su Twitter.

L’Airbus A310 MedEvac è attrezzato per l’evacuazione di feriti gravi e dispone di sei postazioni di terapia intensiva. Il ministro della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, citata dalla Deutsche Welle, ha affermato che ”siamo dalla parte dei nostri amici in un momento di grave emergenza, per questo prendiamo malati dall’Italia per curarli in Germania. E’ un importante segno di solidarietà, l’Europa deve restare unita”.

Il ritorno a Colonia dell’aereo militare tedesco è previsto per la tarda mattinata. I sei pazienti italiani trasferiti in Germania verranno ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bonn, Bochum e Colonia.

Nei prossimi giorni altri quattro pazienti italiani e quattro cittadini francesi verranno portati in Germania per essere curati negli ospedali del Nordreno Westfalia. In totale, il ministero della Difesa tedesco ha per ora disposto il trasferimento in Germania di 14 pazienti stranieri affetti da Covid-19.