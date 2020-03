Coronavirus, gli aggiornamenti dalle Regioni: contagi in aumento in Molise, Basilicata e Sardegna

Sono in corso di aggiornamento oggi 17 marzo 2020 i dati sui casi di coronavirus registrati in Italia: di seguito le informazioni regione per regione, inserite di seguito a seguito di pubblicazione ufficiale.

Complessivamente i casi positivi al Covid-19 in Molise sono 19, oltre ai due trasferiti da Bergamo: cinque le persone in terapia intensiva, di cui i due pazienti arrivati dalla Lombardia, quattro nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate nell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Sono 12, invece, le persone in isolamento domiciliare; ieri si e’ registrato il decesso di uno dei pazienti che era ricoverato in terapia intensiva.

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato oggi altri 12 tamponi. Di questi due sono risultati positivi al Covid-19. I due campioni positivi provenivano dalla provincia di Potenza. Salgono a 20 i contagiati in Basilicata.

Con due nuovi contagi scoperti a Tempio Pausania e Sassari nella tarda serata di ieri, sono saliti a 115 i casi accertati in Sardegna.