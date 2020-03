“Non esiste dubbio alcuno che per garantire la “riapertura” in sicurezza del paese si debba realizzare una campagna di tamponi a campione realizzata in modo serio e con metodi robusti. Spero che Conte e Speranza ci stiano già pensando“. Lo scrive su Twitter Francesco Aiello, professore ordinario di Politica Economica all’università della Calabria e candidato alla presidenza della Regione per il M5S.