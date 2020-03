Coronavirus: sale il livello di allerta in Grecia, i casi salgono a 45

Allerta coronavirus in Grecia: solo oggi sono stati confermati altri 14 casi di contagio, portando il totale a 45, secondo quanto ha riferito il portavoce del Ministero della Salute Sotiris Tsiodras, citato da Cnn.gr.

Ieri è stato confermato che 22 persone, di ritorno da un viaggio in Israele ed Egitto, erano state contagiate dal virus. Un 66enne è in gravi condizioni.