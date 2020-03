Coronavirus, cresce l’allerta mondiale: raddoppio di contagi in Europa, la Corea Sud supera i 7.000 casi

Il numero di contagi da nuovo Coronavirus ha superato quota 7.300 in Europa, raddoppiando in tre giorni. Oltre all’Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Paesi Bassi hanno registrato i maggiori incrementi in un singolo giorno. Nel continente sono oltre 30 i Paesi raggiunti dall’epidemia, in dieci di questi si registrano almeno cento contagi ciascuno.

Con 60 nuovi contagiati, sale a 169 il numero dei casi in Belgio, secondo i dati della Sanita’ pubblica del Paese. Le 60 infezioni sono emerse sulla base dell’esecuzione di 771 test. Dei nuovi casi, 40 sono nelle Fiandre, 15 in Vallonia, e 5 a Bruxelles. “La maggior parte dei pazienti positivi hanno viaggiato di recente, ma constatiamo sempre più infezioni locali. Il numero di casi non è raddoppiato – affermano le autorità – perciò è possibile che l’effetto ritorno di chi e’ andato in Italia del nord, termini”.

Un nuovo caso di contagio da coronavirus si è registrato in Croazia, con il totale che sale a 12. Le autorità sanitarie, citate dai media, hanno detto che si tratta di una persona venuta in contatto con altri contagiati a Varazdin, nel nord del Paese.

La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.

In Slovenia è salito a otto il numero dei contagiati da coronavirus, dopo l’accertamento di un ultimo caso a Metlika, localita’ vicina al confine con la Croazia. Come riferiscono i media, si tratta di un medico del locale ospedale che nei giorni scorsi e’ stato in Italia. Si cerca ora di individuare le persone venute in contatto con lui.