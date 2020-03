Coronavirus, cresce l’allerta negli Usa: oltre 7300 casi e 115 morti, Trump voleva aumentare i farmaci sperimentali

Sono 7.323 i casi di Coronavirusnegli Stati Uniti, 115 i morti. Lo rende noto la Johns Hopkins University.

Solo nello stato di New York sono stati registrati 2.382 casi di contagio da coronavirus, oltre mille in più rispetto a ieri. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo, secondo quanto riporta il New York Times, A New York City i casi sono 1.339, con un aumento di 695 casi rispetto a ieri. L’incremento dei contagi rilevati, è stato spiegato, dipende dal maggior numero di test effettuati. Le persone ricoverate in ospedale sono 549, vale a dire il 23 per cento dei positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono state dimesse 108 persone.

La Casa Bianca ha valutato di fare un ordine esecutivo per aumentare grandemente l’uso dei farmaci sperimentali contro il coronavirus ma ha incontrato le obiezioni degli scienziati della Food and Drug Administration (Fda), che hanno messo in guardia contro i rischi non necessari per i pazienti. Lo scrive il Wall Street Journal citando un alto dirigente del governo.