Coronavirus: allo Spallanzani morta donna di 55 anni

Una donna di 55 anni è deceduta allo Spallanzani a causa del coronavirus. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione “Salute Lazio”, precisando che si tratta della prima paziente positiva al Covid-19 di Latina che veniva da Cremona.

Il sistema sanitario regionale sta tenendo, abbiamo implementato i Covid Hospital con Casal Palocco GVM, il Policlinico di Tor Vergata e il Policlinico Umberto I – presidio George Eastman. Oggi registriamo un dato di 84 casi di positività e 4 i decessi e sono in aumento i guariti che sono 33″. Lo fa sapere l’assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Prosegue il lavoro di implementazione della rete dedicata all’emergenza Covid-19: l’ospedale militare del Celio, nell’ambito di un protocollo d’intesa con l’Istituto Spallanzani, ha dato la disponibilità – sottolinea – ad accogliere pazienti e voglio ringraziare l’Esercito per la collaborazione ed il supporto che ci sta dando. E’ appena partito un elicottero dell’Ares 118 per trasferire due pazienti no COVID dalla Lombardia a Roma per assistenza in terapia intensiva. Stiamo cercando di dare il massimo sostegno anche alla Regione Lombardia in uno spirito unitario e solidale”, conclude.