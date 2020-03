Coronavirus, all’Ospedale di Reggio Calabria è in funzione la tenda per il pre-triage [FOTO]

E’ entrata in funzione la tenda per il pre-triage agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove la Regione sta facendo prevenzione: nonostante non ci sia ancora stato alcun caso positivo al Coronavirus, gli operatori sanitari dell’Ospedale hanno fatto appositi corsi di formazione per gestire un’eventuale emergenza. La tenda è allestita nei pressi del pronto soccorso, per controllare gli eventuali casi con sintomi simil-influenzali preservando l’isolamento del pronto soccorso e del nosocomio reggino.