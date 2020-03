Coronavirus: altra vittima all’ospedale di Caltagirone, aveva 77 anni

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – è morto oggi presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale ‘Gravina” di Caltagirone (Catania) un uomo di 77 anni, ricoverato in Terapia intensiva per insufficienza respiratoria.

Il paziente, originario di Sciacca, risultato positivo al test per il Covid-19, era affetto da gravi patologie croniche