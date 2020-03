Altre due persone sono decedute in Francia, nella regione dell’Oise, per il coronavirus. Lo ha riferito il sindaco del comune di Compiegne, interpellato dall’emittente francese BFMTV. La Francia ha confermato finora 178 casi. Sono così quattro le persone morte finora in Francia, tra cui un professore francese di 60 anni, sempre nell’Oise, e un cinese di 80 anni.