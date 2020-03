Coronavirus, anche l’Austria chiude tutto: il governo impone l’autoisolamento di massa, si può uscire di casa solo per 3 motivi

L’Austria ha deciso di imporre alla popolazione “restrizioni” di massa, per contenere la diffusione del coronavirus.

Da domani la polizia controllerà il rispetto delle misure. Solamente tre i casi un cui è possibile l’uscire dalla propria abitazione: ragioni di lavoro non rinviabili, acquisto di cibo e aiuto ad altre persone. Se si vorrà uscire, ha spiegato il cancelliere Sebastian Kurz, si potrà farlo “solamente da soli o con le persone con le quali si convive“.

Vietati gli assembramenti superiori alle 5 persone, mentre i ristoranti chiuderanno completamente da martedì.

Le misure sono inizialmente previste per una settimana.

Secondo i dati delle autorità sanitarie diffusi stamattina, i casi confermati in Austria sono 800, con 245 casi di positività nel solo Tirolo, la regione più colpita. I decessi sono attualmente due.