Coronavirus, anche Meghan ed Harry in isolamento nel Canada che ha chiuso tutti i confini

Meghan Markle e il principe Harry sono in isolamento nella loro casa in Canada dopo che il primo ministro Justin Trudeau ha ordinato la chiusura dei confini per contenere la diffusione del coronavirus. La coppia si e’ riunita dopo aver lasciato separatamente il Regno Unito in seguito al loro ultimo impegno ufficiale da reali. Secondo quanto scrive il New York Post, i coniugi hanno mostrato preoccupazione per la moglie del premier Sophie Trudeau, una loro amica, e al momento in isolamento dopo aver contratto il virus durante una visita ufficiale a Londra.