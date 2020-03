Coronavirus, anomalo cambio della guardia a Buckingham Palace in un Victoria Memorial quasi deserto [FOTO]

L’epidemia da Coronavirus inizia a fare sul serio anche in Gran Bretagna, dove cresce la paura: oggi il cambio della guardia a Buckingham Palace è avvenuto in un’atmosfera surreale, con pochissimi visitatori intorno al Victoria Memorial e volti coperti dalle mascherine. Immagini anomale e senza precedenti storici per quello che si prospetta un disastro di proporzioni globali.