Coronavirus, l’appello degli odontoiatri: “Visite dal dentista solo se indifferibili”

“Visite dal dentista solo se indifferibili“: è l’appello che le articolazioni partenopee della Commissione Albo Odontoiatri, dell’ANDI e dell’Associazione Italiana Odontoiatri di Napoli lanciano per cercare di arginare il contagio. “Un appello nel segno del bene comune“, spiegano gli odontoiatri.

Proprio per sensibilizzare al rispetto di questa regola di buon senso, parte oggi la campagna social che punta a limitare al massimo gli interventi in questo grave momento di emergenza nazionale. “L’aumento dei contagi e i rischi persistenti – concludono gli odontoiatri – ci impongono di rispettare e aderire insieme ai nostri pazienti a ciò che ci viene con forza richiesto: restare a casa“.