Coronavirus, l’appello di Parmitano: “Indispensabile lavorare tutti insieme, ascoltando le indicazioni degli esperti”

L’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea lancia un nuovo appello, di incoraggiamento e speranza, esortando alla lotta contro l’epidemia di Coronavirus, nel videomessaggio promosso dalla Presidenza del Consiglio, con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, e diffuso dall’Agenzia Spaziale Italiana.

“Prima di partire per la Stazione Spaziale Internazionale tutti gli astronauti si sottopongono a un periodo di quarantena, questo perche’ vogliamo evitare di portare a bordo della stazione possibili effetti virali, visto che l’equipaggio che e’ gia’ presente a bordo puo’ avere un sistema immunitario leggermente depresso“: in questo momento, per contrastare la pandemia, “e’ indispensabile anche per tutti coloro che sono sani evitare qualsiasi tipo di contatto, per non contagiare coloro che possono avere un sistema immunitario indebolito“. “Per evitare il contagio e per evitare ulteriori problemi, e’ indispensabile lavorare tutti insieme, ascoltando le indicazioni degli esperti“.