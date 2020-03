Coronavirus, commissario Arcuri: “Requisito farmaco essenziale pronto per essere esportato. La guarigione dei pazienti è priorità”

Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, d’accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, appresa la notizia che un’azienda italiana produttrice in Lombardia di un farmaco ritenuto essenziale nell’affrontare l’emergenza covid-19, e in particolare per mantenere sedati i pazienti intubati in terapia intensiva, ha disposto con un’ordinanza la requisizione, che gli e’ permessa per legge, del quantitativo che stava per essere esportato. “La profondita’ e le dimensioni dell’emergenza- ha commentato il commissario Arcuri- richiedono infatti la partecipazione di tutta l’industria farmaceutica italiana e l’utilizzo della totalita’ delle opzioni disponibili nell’interesse dei pazienti, con il fine primario che tutti dobbiamo condividere, di fare ogni sforzo per la loro guarigione. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la tempestivita’ e l’efficacia dell’intervento. Il farmaco sara’ immediatamente distribuito agli ospedali che ne hanno bisogno”.