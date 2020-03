Coronavirus: Arera, più tempo per rinnovare bonus sociali luce gas e idrico**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Più tempo per poter richiedere il rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e contestuale garanzia della loro continuità. Sono le misure adottate dall’Arera, collegate all’emergenza Covid-19, a favore dei cittadini che beneficiano dei bonus sociali nazionali e che potrebbero avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini precedentemente previsti. L ‘Autorità, si legge in una nota, ha deciso infatti che per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo – 30 aprile 2020, è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo.