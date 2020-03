Coronavirus: arrivati dalla Cina a Firenze 42 ventilatori per gli ospedali

Sono arrivati oggi pomeriggio a Firenze, provenienti dalla Cina, 42 ventilatori per far fronte all’emergenza sanitaria, che sono stati acquistati nella maggior parte (36) da Fondazione Cr Firenze, da Toscana Aeroporti (3) e dall’associazione Amici del Pronto Soccorso con Amici di Firenze (3). Saranno donati alla Usl Toscana Centro che li distribuirà nelle strutture ospedaliere del territorio. Un autoarticolato dell’Alha è giunto in serata alla dogana dell’aeroporto di Firenze e ad attenderlo, per l’espletamento delle pratiche doganali, c’erano il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori accompagnato dal direttore Gabriele Gori, il girettore generale della Asl Toscana Centro Paolo Morello. Questo materiale, del valore di circa un milione e mezzo di euro, è stato acquistato dalla Fondazione nell’ambito di uno stanziamento di 3,2 milioni di euro per combattere il CORONAVIRUS deliberato giorni fa dal Consiglio di Amministrazione e poi ratificato dal Comitato di Indirizzo. Nei prossimi giorni è attesa una terza spedizione di materiali tra cui 30.000 tute sanitarie, 100.000 kit per l’esame del sangue, 200.000 mascherine FP2, acquistate dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Regione Toscana, cui farà seguito altro materiale in arrivo la prossima settimana.

”Oggi è davvero una giornata importante – ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori – perchè possiamo dotare gli ospedale del territorio di uno degli strumenti fondamentali per curare il CORONAVIRUS e proteggere il personale che si sta prodigando oltre ogni limite. Ringrazio tutti i partner dell’operazione, Toscana Aeroporti, l’Associazione Amici del Pronto Soccorso Onlus con Antonella Fiaschi e le sorelle Bardelli, e Alha, che hanno dimostrano l’efficacia del lavoro di squadra. Con questo nuovo arrivo prosegue l’impegno della Fondazione in questa fase di emergenza sanitaria che, come avete potuto vedere, sta cercando di rispondere alle diverse urgenze sia della sanità che del Terzo Settore”.

”Mai come in questo momento – ha dichiarato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai – si conferma il detto ‘l’unione fa la forza’. In tempi record siamo riusciti a recuperare 42 ventilatori, grazie al lavoro di squadra con la Fondazione, gli Amici del Pronto Soccorso Onlus e Toscana Aeroporti. Alla società di cui sono Presidente vorrei rivolgere un ringraziamento particolare, ai lavoratori, ai Consiglieri di Amministrazione, agli Azionisti e a Corporacion America che in un momento così difficile per l’azienda non si sono tirati indietro e hanno sostenuto l’impegno di Toscana Aeroporti. Un piccolo sacrificio, quando è condiviso, che potrebbe salvare vite umane. E’ in questi momenti si vede la forza di una comunità. Un sincero ringraziamento desidero rivolgerlo anche a Fu Yixiang, un amico italo cinese cresciuto in Italia ma ora residente a Shanghai, per l’aiuto che ci ha dato nel reperimento dei respiratori’‘.

”Questo materiale – ha sottolineato il dg della Usl Toscana Centro Paolo Morello – è davvero una ‘boccata di ossigeno’, è proprio il caso di dirlo, per il nostro sistema sanitario. Contiamo di poter installare e utilizzare questi macchinari già nella giornata di domani”.

”Ancora una volta – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – unendo le forze riusciamo ad ottenere risultati impensabili fino a qualche tempo fa. Questo materiale è un nuovo segno delle ottime relazioni tra Firenze e la Cina che hanno origini antiche e che intendiamo coltivare ancora a lungo con reciproca stima e fiducia”. Anche il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha voluto esprimere il suo ”sincero ringraziamento alla Fondazione Cr Firenze, agli Amici del Pronto Soccorso e a Toscana Aeroporti per il contributo decisivo per l’arrivo di questi macchinari”.