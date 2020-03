Coronavirus, assessore: in Sicilia “stimiamo 4.500-7.000 contagi”

“Siamo impegnati nel piano di realizzazione delle unita’ di terapia intensiva: piu’ di 200 sono operative e di queste 60 occupate e stiamo lavorando per dedicare nel piu’ breve tempo possibile oltre 500 posti di terapia intensiva ai pazienti Covid. Abbiamo calibrato il sistema su una valutazione epidemiologica che vede in Sicilia una forbice possibile di contagi tra i 4.500 mila e i 7.000: per prudenza abbiamo deciso di attestarci sul dato massimo“: lo ha affermato l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a Storie italiane su Raiuno. Le previsioni “ci portano a lavorare per garantire nei tempi piu’ rapidi tutti quei posti di terapia intensiva. La Protezione civile ci ha consegnato 13 ventilatori, i primi dati alla Sicilia, ma siamo al lavoro per potere, entro il 10 aprile, dotare tutte le unita’“.