Palermo, 20 mar. (Adnkronos) – “La Regione siciliana sta aumentando il numero di tamponi”. Lo ha annunciato in diretta Facebook l’assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza. “Ma non convinciamoci che se su internet c’è scritto che un test da effetti sia per forza vero, perché in questo momento la comunità scientifica sta saggiando la veridicità. Molto diverso è il funzionamento del farmaco sperimentale”, ha aggiunto.