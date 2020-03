Coronavirus, l’astronauta Parmitano: “Sono in isolamento volontario, restiamo a casa”

“Dopo 3 settimane in quarantena e 200 giorni in isolamento sulla Stazione spaziale internazionale, sono rientrato sulla Terra e adesso sono in isolamento volontario per dare il mio piccolo contributo a limitare l’allargarsi del contagio da Coronavirus e ho scelto di seguire le indicazioni delle autorità preposte che ci invitano a uscire solo per motivi indispensabili, lavarci spesso le mani, evitare il contatto e usare fazzoletti monouso“: questo il messaggio agli italiani dell’astronauta italiano dell’Esa e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, Luca Parmitano.

AstroLuca ha dedicato ai connazionali un videomessaggio, inviato dalla sua abitazione di Houston, in Texas, negli Stati Uniti, e pubblicato sui canali social della Regione Sicilia, sua terra d’origine. “Noi italiani amiamo la vita all’aperto, amiamo un aperitivo, una pizza e una serata con gli amici ma questo è il momento per fare magari un piccolo sacrificio per pensare al bene comune. Forse è anche il momento per approfittare di stare a casa, leggere un buon libro, ascoltare buona musica e passare del tempo con la famiglia che ci può dare grande soddisfazione. Noi siamo un grande popolo, siamo tutti uniti e insieme ce la faremo, passeremo anche questa. Io resto a casa“.