Coronavirus, regioni sempre più in crisi: 4 decessi e +123 casi in Emilia Romagna, +19 in Toscana, +5 nel Lazio

Situazione pesante in Italia, dove l’epidemia di coronavirus si è ormai diffusa. Sono in molti ad attendere la notizia sulla chiusura delle scuole, annunciata stamani ma poi rimessa in sospeso, e intanto si diffondendo regione per regione

“In Emilia-Romagna sono 543 le persone contagiate da Coronavirus, 123 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio, a fronte di 2.385 test refertati. Tutti presentano un quadro clinico non grave o addirittura asintomatico”. Ecco i dati del consueto aggiornamento quotidiano sul fronte dell’emergenza in terra emiliana e romagnola: “Sono 234 i pazienti in cura a casa, dove rispettano l’isolamento previsto, e 26 quelli ricoverate in terapia intensiva (due in piu’ rispetto a ieri). I decessi sono saliti a 22 (piu’ 4 a ieri). Sale anche il numero delle persone “clinicamente guarite”, che non presentano cioe’ piu’ alcuna manifestazione clinica dovuta al virus, 6 in tutto, ma anche quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che diventano 26, due in piu’ di ieri”. Sui nuovi contagi: “In dettaglio, dei nuovi casi di positivita’: 319 sono a Piacenza, 115 a Parma, 20 a Reggio Emilia, 41 a Modena, 12 a Bologna (di cui 1 nel circondario imolese), 24 a Rimini, 2 a Forli’-Cesena, 2 a Ravenna”.

Rispetto ai 123 nuovi casi rilevati, dalla Regione hanno fatto sapere che: “63 riguardano Piacenza, 31 si riscontrano a Parma, 6 a Reggio Emilia, 8 a Modena, 5 a Bologna, a cui si somma 1 caso registrato nel circondario imolese. Resta invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) ma si registra un secondo caso a Bertinoro, nel forlinese”. Nuovi decessi: “Rispetto a ieri, si registrano altri quattro decessi, che portano a 22 il numero delle persone decedute in regione, 6 delle quali di provenienza lombarda. Si tratta anche questa volta, come nel caso dei precedenti decessi, di persone con patologie pregresse. Tra i nuovi decessi 3 riguardano due uomini e una donna piacentini, tra i 64 e gli 87 anni di eta’, deceduti all’ospedale di Piacenza, e una signora di 87, di Parma, deceduta al nosocomio di Parma”.

Per quanto riguarda la Toscana, sono 19 i nuovi casi positivi al Coronavirus (Covid-19), registrati tra ieri sera (3 marzo) e oggi (4 marzo). Di seguito i dettagli per territorio di competenza delle singole Aziende sanitarie territoriali. Asl sud est: sono 7 i nuovi casi positivi al Coronavirus “Covid-19”, nel territorio della Sud Est. Asl nord ovest: altri 6 nuovi casi sospetti positivi al Coronavirus “Covid-19″ sono stati registrati sul territorio della Nord Ovest tra la serata di ieri (3 marzo) e questa mattina (4 marzo). In corso gli approfondimenti epidemiologici sui loro possibili contatti. Asl centro: i nuovi casi positivi registrati oggi sono 6, come evidenziano gli esiti dei tamponi esaminati a Careggi.

Riguardo ai pazienti, a oggi in cura in Asl centro, sono stati dimessi i tre pazienti clinicamente guariti, ora in sorveglianza attiva nel proprio domicilio con monitoraggio costante di assistenti sanitari e medici di famiglia. A oggi, mercoledì 4 marzo, in Toscana sono 38 i tamponi complessivi risultati positivi al test del Coronavirus”Covid-19”. Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono – a oggi mercoledì 4 marzo – 1027persone in isolamento domiciliare di cui 488 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 299 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), di 95 casi nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e di 94 casi in quella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).

Nel Lazio salgono a +5 i contagi, mentre sono +8 in Umbria, +24 in Liguria e aumentano i casi anche nel Sud Italia, con il primo decesso in Puglia e il secondo caso in Calabria.