Coronavirus, Australia: oltre 400 contagi tra i passeggeri della Ruby Princess

Oltre 400 i casi di contagio tra i passeggeri della nave da crociera Ruby Princess, sbarcati più di 10 giorni fa in Australia: lo ha reso noto il dipartimento della Salute.

Si tratta di almeno 440 passeggeri che hanno raggiunto sei Stati, sono risultati positivi dopo essere sbarcati dalla nave che ha attraccato a Sydney.

La Ruby Princess era ripartita dalla città soltanto con l’equipaggio a bordo il 19 marzo.

Il Ministero della Salute aveva ammesso in seguito che era stato un errore far sbarcare 2.700 passeggeri senza controlli.