Coronavirus, in Australia gente in spiaggia e in gruppo per le strade mentre il contagio si espande: varate misure più restrittive [FOTO]

In Australia ci sono 2676 casi confermati di coronavirus e 11 vittime. La vita sembra però proseguire in tutta normalità per alcuni residenti che si recano in spiaggia a prendere il sole o che si muovono in gruppo per le strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Mentre il governo federale tenta di affrontare la diffusione del contagio in Australia, sono entrate in vigore ulteriori restrizioni ai movimenti e ai viaggi.

Sono vietati tutti i viaggi internazionali, con l’eccezione per i volontari, i viaggi di lavoro e altri viaggi essenziali. Tutte le biblioteche, musei, gallerie, sale giochi all’aperto e non, saloni di bellezza, studi per tatuaggi, punti ristoro nei centri commerciali, aste, parchi divertimento e piscine sono chiusi e sono vietate le attività di addestramento al chiuso. Oltre alla chiusura di bar, pub e night club in vigore da lunedì. Ristoranti e caffè possono continuare solo l’attività da asporto. I matrimoni saranno limitati a 5 persone, inclusa la coppia, mentre i funerali solo limitati a 10 persone. Tutti gli australiani ora dovranno stare a casa, con l’eccezione delle uscite per necessità, come lavoro, salute o spesa. È ancora consentito praticare attività fisica all’aperto ma da soli.